Croissance de l’infrastructure du marché des services fixes par satellite, progrès technologiques et champ d’activité 2022 à 2025: Eutelsat Communications, Telesat Holdings, Thaicom Public Company Ltd

Le rapport sur le marché des services fixes par satellite est une compilation d’informations de première main, d’évaluations qualitatives et quantitatives par des analystes du secteur, de contributions d’experts du secteur et de participants du secteur tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances du marché parent, des indicateurs macroéconomiques et des facteurs déterminants, ainsi que de l’attractivité du marché selon les segments. Le rapport cartographie également l’impact qualitatif de divers facteurs de marché sur les segments de marché et les zones géographiques.

Le marché des services fixes par satellite était évalué à 22,46 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 27,15 milliards USD d’ici la fin de 2025, enregistrant un TCAC de 5,48 % au cours de la période de prévision (2020-2025).

Renseignez-vous gratuitement Exemple de copie de ce rapport : (tarif 25 % de réduction)

https://www.marketinsightsreports.com/reports/01091745201/fixed-satellite-services-market-growth-trends-and-forecast-2020-2025/inquiry?Mode=S48

Paysage concurrentiel :

Principales entreprises : Embratel Star One, Eutelsat Communications, Telesat Holdings, Thaicom Public Company Ltd, Nigerian Communications Satellites Ltd, Telenor Satellite Broadcasting, Singapore Telecommunications Ltd (Singtel), SES SA, Arab Satellite Communications Organization, Hispasat SA, Intelsat SA

Aperçu du marché:

– Les services fixes par satellite (SFS) utilisent des équipements au sol à des emplacements définis pour recevoir et transmettre des signaux satellites. Les services fixes par satellite ont généralement une faible puissance de sortie et des antennes paraboliques plus grandes sont nécessaires pour la réception. De plus, les satellites utilisés pour le service fixe nécessitent moins de puissance que les satellites de diffusion directe (DBS).

– Le marché des services fixes par satellite devrait croître de manière significative au cours de la période de prévision, en raison de l’augmentation de l’utilisation intensive des communications de données et de la demande croissante d’Internet à haut débit.

– L’investissement en capital élevé et l’utilisation croissante des câbles de transmission à fibre optique sont quelques-uns des principaux facteurs qui freinent l’adoption des services fixes par satellite. De plus, la réglementation gouvernementale stricte liée au marché et les emplacements orbitaux limités peuvent également affecter l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché étudié.

Portée du rapport

Les services fixes par satellite (SFS) fournissent une connexion à haut débit aux utilisateurs finaux en utilisant la technologie des terminaux à très petite ouverture (VSAT). Les systèmes FSS sont positionnés dans un emplacement stratégique fixe et la zone de couverture s’étend jusqu’à plusieurs kilomètres carrés. Les systèmes FSS sont utilisés dans divers secteurs tels que le commerce, l’aérospatiale et la défense, les médias, mais l’industrie des télécommunications est le principal utilisateur parmi tous.

Nouvelles et mises à jour de l’industrie :

– Mars 2018 – Intertek a lancé les services de test de blanchiment commercial pour les textiles. Ces services simulent les conditions réelles de lavage commercial afin de déterminer le meilleur soin pour les textiles lavés à plusieurs reprises.

– Janvier 2018 – Elements a acquis Metals Testing Company (MTC) pour renforcer la plateforme de tests non destructifs aérospatiaux du Groupe.

Tendances clés du marché :

– On estime que la région est le marché à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de l’essor du secteur des télécommunications dans la région et de l’augmentation des investissements dans le marché des services par satellite.

– En décembre 2018, la Chine a lancé son premier satellite de communication pour fournir des services Internet spatiaux dans le monde entier, dans le but apparent de rivaliser avec d’autres entreprises internationales. De plus, en février 2019, l’Inde a lancé son satellite de communication GSAT-31 par un fournisseur de services de lancement européen. Il s’agit d’un satellite de communication à haute puissance en bande Ku, et il va desservir et remplacer certains des satellites qui vont bientôt expirer.

– Les efforts continus des gouvernements des pays et leurs efforts stimulent les satellites fixes et donc le marché des services connexes dans la région.

Parcourir la description complète du rapport et la table des matières :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/01091745201/fixed-satellite-services-market-growth-trends-and-forecast-2020-2025?Mode=S48

Quelles sont les influences du marché qui sont expliquées dans le rapport ?

-Développements stratégiques clés: l’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et échelle régionale.

-Caractéristiques clés du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, y compris les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation de la capacité, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

-Outils analytiques: le rapport sur le marché mondial des services fixes par satellite comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Raisons d’acheter ce rapport :

– La feuille d’estimation de marché (ME) au format Excel

– 3 mois d’accompagnement des analystes

Achetez le rapport complet @ :

https://www.marketinsightsreports.com/report/purchase/01091745201?mode=su?Mode=S48

Nous proposons également la personnalisation du rapport en fonction des exigences spécifiques du client :

– Analyse gratuite au niveau des pays pour les 5 pays de votre choix.

– Analyse concurrentielle gratuite de 5 acteurs clés du marché.

– 40 heures d’analyse gratuites pour couvrir tout autre point de données.

Nous contacter:

Irfan Tamboli (responsable des ventes) – Rapports sur les perspectives du marché

Téléphone : + 1704 266 3234 | +91-750-707-8687

sales@marketinsightsreports.com | irfan@marketinsightsreports.com