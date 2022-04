État et perspectives de croissance du marché de la colocation des centres de données 2022-2025 | IBM Corporation, NTT Communications, Terremark Worldwide Inc., (Verizon), Fujitsu Ltd

Le rapport sur le marché de la colocation de centres de données est une compilation d’informations de première main, d’évaluations qualitatives et quantitatives par des analystes du secteur, de contributions d’experts du secteur et de participants du secteur tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances du marché parent, des indicateurs macroéconomiques et des facteurs déterminants, ainsi que de l’attractivité du marché selon les segments. Le rapport cartographie également l’impact qualitatif de divers facteurs de marché sur les segments de marché et les zones géographiques.

Le marché de la colocation des centres de données était évalué à 31,39 milliards USD en 2019 et devrait atteindre une valeur de 58,28 milliards USD d’ici 2025, avec un TCAC de 10,92 % sur la période de prévision (2020-2025).

Paysage concurrentiel :

Principales entreprises : IBM Corporation, NTT Communications, Terremark Worldwide Inc., (Verizon), Fujitsu Ltd, SoftBank Group Corporation, Tata Communications, China Telecom Corporation Limited, British Telecommunications PLC, KT Corporation, AT&T Inc.

Aperçu du marché:

– L’augmentation de la génération de données a augmenté la demande de centres de données à l’échelle mondiale. On estime que le trafic IP mondial des centres de données atteindra 20,6 zettaoctets d’ici la fin de 2022, contre 6,8 zettaoctets par an en 2016, selon Cisco Systems. Le principal moteur d’une telle expansion de la capacité du centre de données est la demande générée par les fournisseurs de services cloud et l’industrie informatique.

– On estime qu’il y a une augmentation de 35 % des données générées chaque année, à l’échelle mondiale, ce qui a conduit de nombreuses organisations à doubler leur stockage sur site sur une période de trois ans.

– Avec l’avènement des services de colocation, il est devenu une solution attrayante pour de nombreux acteurs à petite et à grande échelle, car il permet aux organisations de résoudre leurs problèmes de stockage sans coûts initiaux substantiels. À l’échelle mondiale, l’Amérique du Nord et l’Asie-Pacifique sont les plus grands marchés de l’industrie de la colocalisation, responsables de plus de 78 % de la capacité de l’industrie.

Portée du rapport La



colocation est une installation de centre de données, où une société peut louer de l’espace pour des serveurs et d’autres matériels informatiques. La colocation de centre de données est utilisée dans la colocation de gros et la colocation de détail. En fonction des besoins, il est utilisé dans diverses industries telles que BFSI, la fabrication, l’énergie, entre autres.

Nouvelles et mises à jour de l’industrie :

– Février 2019 : Digital Realty et Ascenty ont annoncé avoir ajouté un accès dédié et privé directement à IBM Cloud dans leur portefeuille de connectivité via IBM Cloud Direct Link.

– Février 2018 : Equinix acquiert Infomart Dallas Colocation Data Center, y compris ses opérations et ses locataires, auprès d’ASB Real Estate Investments, dans le cadre d’une transaction de dette et de trésorerie de 800 millions USD.

Tendances clés du marché :

– L’Asie-Pacifique est une plaque tournante pour les principales destinations d’externalisation informatique pour les principaux acteurs du marché, dans tous les secteurs verticaux de l’industrie. L’électricité, l’espace et le transit IP coûtent plus cher en Chine, ce qui souligne les difficultés de maintenance d’un centre de données.

– La Chine compte 50 internautes pour 100 habitants, ce qui indique un potentiel de développement immense et l’écosystème de connectivité est composé de 73 centres de données de colocation et de 52 fournisseurs de services cloud. Le Japon compte 93 utilisateurs d’Internet pour 100 habitants, ce qui montre un niveau élevé d’alphabétisation en ligne au Japon.

– Le Japon a une forte densité de colocation, du fait de cette génération de données. Digital Realty a lancé son premier centre de données au Japon, nommé Digital Osaka 1, indiquant une augmentation des investissements dans la région. Singapour est considérée comme l’un des plus grands ports maritimes au monde, assurant la connectivité. Avec son gouvernement stable déterminé à favoriser la prospérité par le développement économique et l’innovation, Singapour continue d’attirer d’importants investissements de l’industrie technologique.

Quelles sont les influences du marché qui sont expliquées dans le rapport ?

-Développements stratégiques clés: l’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et échelle régionale.

-Caractéristiques clés du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, y compris les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation de la capacité, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

-Outils analytiques: le rapport sur le marché mondial de la colocation de centres de données comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

