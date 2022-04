Marché des capteurs de pression piézorésistifs Évolution de la technologie, de la croissance, de la demande et des perspectives de l’industrie 2022 à 2027: Kistler Group, BCM Sensor Technologies BVBA, First Sensor AG

Le rapport sur le marché des capteurs de pression piézorésistifs est une compilation d’informations de première main, d’évaluations qualitatives et quantitatives par des analystes du secteur, de contributions d’experts du secteur et de participants du secteur tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances du marché parent, des indicateurs macroéconomiques et des facteurs déterminants, ainsi que de l’attractivité du marché selon les segments. Le rapport cartographie également l’impact qualitatif de divers facteurs de marché sur les segments de marché et les zones géographiques.

Le marché des capteurs de pression piézorésistifs était évalué à 1,03 milliard USD en 2019 et devrait atteindre une valeur de 1,4 milliard USD d’ici 2025, avec un TCAC de 5,74 % au cours de la période de prévision (2020-2025).

Renseignez-vous gratuitement Exemple de copie de ce rapport : (tarif 25 % de réduction)

https://www.marketinsightsreports.com/reports/01091745204/piezoresistive-pressure-sensors-market-growth-trends-and-forecast-2020-2025/inquiry?Mode=S48

Paysage concurrentiel :

Principales entreprises : BD Sensors GmBH, Impress Sensors and Systems Ltd, Metallux SA, All Sensors Corporation, Kistler Group, BCM Sensor Technologies BVBA, First Sensor AG, Ninghai Sendo Sensor Co. Ltd, Rosemount Inc. (Emerson Electric Company), Honeywell International Inc., Pewatron SA

Aperçu du marché:

– Les capteurs de pression piézorésistifs ont été largement acceptés comme des solutions à faible coût. Ces capteurs sont comparativement moins chers que les capteurs de pression capacitifs, ce qui est une raison majeure de la forte concurrence entre les capteurs de pression céramique capacitifs et les capteurs de pression céramique piézorésistifs. Les performances relatives des capteurs capacitifs sont compensées par les performances tarifaires des capteurs piézorésistifs.

– Le modèle croissant de miniaturisation des capteurs pourra ouvrir de nouvelles portes ouvertes pour le marché des capteurs piézorésistifs. Les organisations de cette division développent continuellement de nouveaux capteurs piézorésistifs, en particulier pour les régions à risque/dangereuses, ce qui aidera également le marché des capteurs piézorésistifs.

– La demande accrue de véhicules dans les pays en développement et les préoccupations législatives croissantes en matière de sécurité aident le marché piézorésistif à se développer. Les applications de la nanotechnologie auront un effet positif sur le développement du marché au cours des deux prochaines années.

Portée du rapport

L’effet piézorésistif est une modification de la résistivité électrique d’un semi-conducteur ou d’un métal lorsqu’une contrainte mécanique est appliquée. Les capteurs de pression piézorésistifs sont largement utilisés pour les applications de contrôle et de surveillance par la technologie MEMS. Dans le domaine d’application, les industries, telles que le biomédical et l’aérospatiale sont comparativement plus précises en termes d’exigences de taille et de poids grâce auxquelles elles gagnent plus de traction dans le secteur de l’aviation offrant une sensibilité fine, ainsi qu’une meilleure linéarité.

Nouvelles et mises à jour de l’industrie :

– Janvier 2019 – TE Connectivity Ltd, une organisation spécialisée dans les arrangements de réseaux et de capteurs, a été nommée parmi les 100 meilleurs innovateurs mondiaux 2017 par Clarivate Analytics. Le rapport annuel présente les meilleures associations au monde qui progressent de manière dynamique grâce à un travail innovant, à la sécurité de leur propriété intellectuelle et à la réalisation de réalisations commerciales. C’est la septième année consécutive que TE est récompensé.

– Mars 2019 – Un nouveau capteur quantique développé par des chercheurs de l’Institut d’informatique quantique (IQC) de l’Université de Waterloo a prouvé qu’il peut surpasser les technologies existantes et promet des avancées significatives dans la surveillance du succès des traitements contre le cancer et de l’imagerie 3D à longue portée.

Tendances clés du marché :

– La région a un secteur industriel très actif et influence une croissance robuste dans l’industrie automobile, ainsi que dans l’industrie de la santé et a donc le potentiel de rester l’un des marchés forts sur le marché des capteurs de pression piézorésistifs. Les États-Unis contribuent à la majorité de la part de marché dans la région, suivis du Canada, selon la recherche. Les États-Unis devraient occuper plus des trois quarts de la part totale du marché nord-américain sur le marché mondial.

– La croissance rapide de la vente de capteurs de force aux États-Unis est principalement tirée par les marchés finaux de l’automobile, en partie en raison de l’énorme obsolescence des produits dans les applications de détection du poids des occupants. De ce fait, de nouvelles opportunités commerciales ont émergé sur le marché.

– En raison de la sensibilisation à l’économie de carburant et aux exigences d’émission à venir, le marché connaît une croissance rapide. Au Canada, le faible coût, la taille compacte, la nature écologique et la capacité de fabrication en vrac sont les principaux moteurs de la croissance de la part de marché en Amérique du Nord.

Parcourir la description complète du rapport et la table des matières :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/01091745204/piezoresistive-pressure-sensors-market-growth-trends-and-forecast-2020-2025?Mode=S48

Quelles sont les influences du marché qui sont expliquées dans le rapport ?

-Développements stratégiques clés: l’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et échelle régionale.

-Caractéristiques clés du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, y compris les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation de la capacité, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

-Outils analytiques: le rapport sur le marché mondial des capteurs de pression piézorésistifs comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Raisons d’acheter ce rapport :

– La feuille d’estimation de marché (ME) au format Excel

– 3 mois d’accompagnement des analystes

Achetez le rapport complet @ :

https://www.marketinsightsreports.com/report/purchase/01091745204?mode=su?Mode=S48

Nous proposons également la personnalisation du rapport en fonction des exigences spécifiques du client :

– Analyse gratuite au niveau des pays pour les 5 pays de votre choix.

– Analyse concurrentielle gratuite de 5 acteurs clés du marché.

– 40 heures d’analyse gratuites pour couvrir tout autre point de données.

Nous contacter:

Irfan Tamboli (responsable des ventes) – Rapports sur les perspectives du marché

Téléphone : + 1704 266 3234 | +91-750-707-8687

sales@marketinsightsreports.com | irfan@marketinsightsreports.com