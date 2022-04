Tendances émergentes du marché des centres de données modulaires, nouvelles innovations et technologies 2022 à 2025 : IBM Corporation, Huawei Technologies Co. Ltd., Dell EMC, HPE Company

Le rapport sur le marché des centres de données modulaires est une compilation d’informations de première main, d’évaluations qualitatives et quantitatives par des analystes du secteur, de contributions d’experts du secteur et de participants du secteur tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances du marché parent, des indicateurs macroéconomiques et des facteurs déterminants, ainsi que de l’attractivité du marché selon les segments. Le rapport cartographie également l’impact qualitatif de divers facteurs de marché sur les segments de marché et les zones géographiques.

Le marché mondial des centres de données modulaires était évalué à 17,67 milliards USD en 2019, et il devrait atteindre une valeur de 72,53 milliards USD d’ici 2025, enregistrant un TCAC de 27,35 % sur la période de prévision 2020-2025.

Paysage concurrentiel :

Principales entreprises : IBM Corporation, Huawei Technologies Co. Ltd., Dell EMC, HPE Company, Baselayer Technology LLC, Vertiv Co., Schneider Electric SE, Cannon Technologies Ltd, Rittal Gmbh & Co. KG, Instant Data Centers LLC, Colt Group SA , Bladeroom Group Ltd.

Nouvelles et mises à jour de l’industrie :

– Mai 2020 – Schneider Electric prévoyait de travailler en collaboration avec les centres de données de pointe basés à Sydney sur un projet de 30 millions de dollars pour mettre à niveau l’économie numérique australienne et conserver les données sur le sol national. La société fournira des modules de centres de données de niveau 3, standardisés, pré-assemblés et entièrement intégrés, conçus pour renforcer la présence de Leading Edges sur six sites à travers la Nouvelle-Galles du Sud.

– Avril 2020 – Huawei Technologies a lancé le FusionServer Pro 2298 V5 de nouvelle génération, un serveur rack de stockage 2U à 2 sockets qui offre jusqu’à 450 To de capacité de stockage. Il est conçu pour résoudre les problèmes de faible capacité de stockage et d’espace limité, et pour les clients qui cherchent à déployer une solution de stockage haute densité et grande capacité dans leurs centres de données.

Tendances clés du marché :

– La croissance du haut débit mobile, une augmentation de l’analyse des mégadonnées et du cloud computing stimulent la demande de nouvelles infrastructures de centres de données dans la région. La région de l’Amérique du Nord comprend une quantité considérable de centres de données, et de nombreuses entreprises passent du matériel aux services basés sur les logiciels. On estime qu’il s’agit d’un marché adressable pour les installations de centres de données.

– Selon la scène du cloud, il y a 2517 centres de données aux États-Unis, 253 centres de données au Canada et 2 centres de données aux îles Caïmans, et 2 252 fournisseurs de services aux États-Unis avec 60 tissus de réseau en 2020. Aussi, selon selon un rapport de CBRE, la capacité totale des principaux marchés des centres de données aux États-Unis a augmenté de 200 mégawatts (MW) ou 8 % au premier semestre 2019.

– Le pays étend sa capacité avec plus de 411 MW, actuellement en construction. Les principaux marchés de gros des centres de données aux États-Unis ont enregistré une absorption nette combinée de 171 MW au premier semestre 2019, soit plus de 56 % du record de l’année 2018. _

– Les centres de données modulaires sont au moins 60 % plus rapides à déployer et permettent des économies de 13 % ou plus par rapport à l’infrastructure d’alimentation et de refroidissement des centres de données traditionnels. Par conséquent, la modularité aide également à surmonter les crises énergétiques croissantes dues à la croissance de l’infrastructure des données et des centres de données.

Quelles sont les influences du marché qui sont expliquées dans le rapport ?

-Développements stratégiques clés: l’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et échelle régionale.

-Caractéristiques clés du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, y compris les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation de la capacité, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

-Outils analytiques: le rapport sur le marché mondial des centres de données modulaires comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

