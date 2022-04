Évaluation stratégique du marché de la bioimpression 3D 2022 – 3D Systems Corporation, Aspect Biosystems Ltd, GeSIM GmbH, Allevi Inc., Cyfuse Biomedical KK

Le rapport sur le marché de la bioimpression 3D est une compilation d’informations de première main, d’évaluations qualitatives et quantitatives par des analystes du secteur, de contributions d’experts du secteur et de participants du secteur tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances du marché parent, des indicateurs macroéconomiques et des facteurs déterminants, ainsi que de l’attractivité du marché selon les segments. Le rapport cartographie également l’impact qualitatif de divers facteurs de marché sur les segments de marché et les zones géographiques.

Le marché mondial de la bioimpression 3D (ci-après dénommé le marché étudié) était évalué à 586,13 millions USD en 2019, et il devrait atteindre 1949,94 millions USD d’ici 2025, enregistrant un TCAC de 21,91%, au cours de la période 2020-2025.

Renseignez-vous gratuitement Exemple de copie de ce rapport : (tarif 25 % de réduction)

https://www.marketinsightsreports.com/reports/10192355620/3d-bioprinting-market-growth-trends-and-forecasts-2020-2025/inquiry?Mode=S48

Paysage concurrentiel :

Principales entreprises : 3D Systems Corporation, Aspect Biosystems Ltd, GeSIM GmbH, Allevi Inc., Cyfuse Biomedical KK, Envision TEC GmbH, Organovo Holdings Inc., RegenHU SA, Stratasys Ltd, REGEMAT 3D, 3D Bioprinting Solutions, Arcam AB (GE Company)

Nouvelles et mises à jour de l’industrie :

– En janvier 2020, 3D Systems et CollPlant Biotechnologies ont annoncé un accord de développement conjoint pour jouer un rôle central dans l’avancement et l’accélération des innovations dans l’industrie biomédicale. Cette alliance pourrait se concentrer sur le développement de médicaments régénératifs à l’aide de la bio-impression 3D.

– En septembre 2020, CELLINK a lancé son nouveau BIO X6, qui est un système de bio-impression à six têtes d’impression qui permet la combinaison de divers matériaux, outils et cellules. Il offre également un système de tête d’impression interchangeable intelligent soutenu par la technologie brevetée de chambre propre de CELLINK. Ce produit peut aider à améliorer la recherche avancée et les applications cliniques.

Tendances clés du marché :

– L’Asie-Pacifique est le marché de la bio-impression 3D qui connaît la croissance la plus rapide, principalement en raison d’une solide base de consommateurs existante qui stimulera la demande de bio-impression 3D, de l’énorme portée de l’impression 3D dans les services médicaux, de l’augmentation de la R&D pour l’impression 3D, du soutien gouvernemental et des taxes des incitations.

– Les chercheurs chinois ont fait des progrès rapides dans la technologie de bioimpression 3D, comme la méthode d’impression liquide dans liquide. Cette méthode implique des polymères liquides qui créent une membrane stable là où ils se rencontrent. Les structures liquides qui en résultent, comme ils le prétendent, peuvent conserver leur forme jusqu’à 10 jours, avant de commencer à fusionner. Grâce à cette nouvelle technique, ils ont pu imprimer un assortiment de formes complexes. Cela a en outre ouvert la voie à l’impression de tissus complexes imprimés en 3D, en incluant des cellules vivantes.

– Le gouvernement japonais estime que l’industrie de la médecine régénérative devrait atteindre 1 billion de yens d’ici 2030, la New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) s’attend à ce que les technologies émergentes et innovantes, telles que la bio-impression 3D, puissent diriger le marché dans près de futur.

– En juillet 2019, le gouvernement indien (GoI) a également accepté de collaborer avec les États-Unis dans la recherche et le développement de la médecine régénérative par bioimpression 3D. Cette coopération implique l’échange de professeurs et d’étudiants pour l’échange d’idées scientifiques/d’informations et de technologies, ainsi que l’utilisation conjointe d’infrastructures scientifiques pour la recherche, en particulier dans les domaines de la bioimpression 3D.

Parcourir la description complète du rapport et la table des matières :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/10192355620/3d-bioprinting-market-growth-trends-and-forecasts-2020-2025?Mode=S48

Quelles sont les influences du marché qui sont expliquées dans le rapport ?

-Développements stratégiques clés: l’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et échelle régionale.

-Caractéristiques clés du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, y compris les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation de la capacité, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

-Outils analytiques: Le rapport sur le marché mondial de la bioimpression 3D comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Raisons d’acheter ce rapport :

– La feuille d’estimation de marché (ME) au format Excel

– 3 mois d’accompagnement des analystes

Achetez le rapport complet @ :

https://www.marketinsightsreports.com/report/purchase/10192355620?mode=su?Mode=S48

Nous proposons également la personnalisation du rapport en fonction des exigences spécifiques du client :

– Analyse gratuite au niveau des pays pour les 5 pays de votre choix.

– Analyse concurrentielle gratuite de 5 acteurs clés du marché.

– 40 heures d’analyse gratuites pour couvrir tout autre point de données.

Nous contacter:

Irfan Tamboli (responsable des ventes) – Rapports sur les perspectives du marché

Téléphone : + 1704 266 3234 | +91-750-707-8687

sales@marketinsightsreports.com | irfan@marketinsightsreports.com