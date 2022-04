Cartographie 3D et modélisation 3D Marché Nouveaux développements et avancées technologiques dans l’analyse de la croissance future 2022 à 2025

Le rapport sur le marché de la cartographie 3D et de la modélisation 3D est une compilation d’informations de première main, d’évaluations qualitatives et quantitatives par des analystes du secteur, de contributions d’experts du secteur et de participants du secteur tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances du marché parent, des indicateurs macroéconomiques et des facteurs déterminants, ainsi que de l’attractivité du marché selon les segments. Le rapport cartographie également l’impact qualitatif de divers facteurs de marché sur les segments de marché et les zones géographiques.

Le marché de la cartographie 3D et de la modélisation 3D était évalué à 10,85 milliards USD en 2019 et devrait enregistrer un TCAC de 20,94 % sur la période de prévision (2020-2025).

Paysage concurrentiel :

Principales entreprises : Autodesk Inc., Saab AB, GOLDENSOFTWARE, LLC, Trimble Inc., Intermap Technologies, The Foundry Visionmongers Ltd., Environmental Systems Research Institute (ESRI)., Topcon Positioning Systems, Inc., Airbus Defence and Space, Cybercity 3D Inc.

Nouvelles et mises à jour de l’industrie :

En mai 2017, Trimble a acquis NM Group pour étendre son portefeuille de solutions énergétiques afin de fournir des services de modélisation de données et de visualisation 3D de grande valeur pour le secteur des services publics. Plus loin en novembre 2017, Golden Software, LLC, a publié la version 15 de Surfer. La dernière version comprend la visionneuse 3D, la couche de nuage de points pour le traitement des données Lidar, la symbologie de la carte de base, le maillage multithread et la génération de relief de couleur, ainsi que des flux de travail rationalisés.

Tendances clés du marché :

L’Amérique du Nord devrait détenir une part importante au cours de la période de prévision, car la région possède un secteur automobile solide, soutenu par la présence d’acteurs majeurs et de capacités technologiquement avancées. L’augmentation des dépenses d’infrastructure injecte plus d’argent dans l’économie, créant plus de demande de services et de biens de consommation, ce qui finit par augmenter les investissements dans l’augmentation de la capacité des installations de fabrication, des établissements de vente au détail et des espaces de bureau. La tendance à la croissance démographique (309 millions en 2010 à 327 millions en 2017) contribue également à la croissance de l’industrie de la construction aux États-Unis et donc du marché du Building Information Modeling (BIM). L’énorme volume d’adoption des véhicules connectés aux États-Unis dessine clairement une tendance croissante des voitures connectées,

Quelles sont les influences du marché qui sont expliquées dans le rapport ?

-Développements stratégiques clés: l’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et échelle régionale.

-Caractéristiques clés du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, y compris les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation de la capacité, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

-Outils analytiques: le rapport sur le marché mondial de la cartographie 3D et de la modélisation 3D comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

