Intelligence artificielle (IA) dans l’analyse concurrentielle du marché des aliments et des boissons, perspectives d’avenir et prévisions de croissance 2025 : Raytec Vision SpA, Rockwell Automation Inc., ABB Ltd, Honeywell International Inc

Le rapport sur le marché de l’intelligence artificielle (IA) dans les aliments et les boissons est une compilation d’informations de première main, d’évaluations qualitatives et quantitatives par des analystes du secteur, de contributions d’experts du secteur et de participants du secteur tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances du marché parent, des indicateurs macroéconomiques et des facteurs déterminants, ainsi que de l’attractivité du marché selon les segments. Le rapport cartographie également l’impact qualitatif de divers facteurs de marché sur les segments de marché et les zones géographiques.

Le marché de l’intelligence artificielle dans les aliments et les boissons devrait enregistrer un TCAC de plus de 65,3 % au cours de la période de prévision (2020-2025).

Paysage concurrentiel :

Principales entreprises : Raytec Vision SpA, Rockwell Automation Inc., ABB Ltd, Honeywell International Inc., Key Technology Inc., TOMRA Sorting Solutions AS, GREEFA, Sesotec GmbH, Martec of Whitell Ltd, NotCo

Nouvelles et mises à jour de l’industrie :

En août 2018, Key Technology a lancé les trieurs numériques VERYX pour les légumes-feuilles fraîchement coupés. VERYX est la seule trieuse à courroie au monde capable d’inspecter le produit entièrement dans l’air avec des capteurs supérieurs et inférieurs, afin de détecter et d’éliminer tous les matériaux étrangers (FM) et les défauts du produit. En combinant l’expertise de Keys en matière de tri et de convoyage, ces systèmes VERYX intégrés sont spécifiquement conçus pour relever les défis du tri des légumes-feuilles.

Tendances clés du marché :

Le marché de l’IA dans le secteur de l’alimentation et des boissons est en croissance en Amérique du Nord, les États-Unis en tête. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 29,1 % en 2017, qui est la deuxième plus grande région pour l’IA sur le marché des aliments et des boissons.

En Amérique du Nord, la préparation à l’adoption et l’augmentation fractionnaire élevée de l’IA de remplacement sont les principaux moteurs de leur impact économique, ce qui reflète la position de leader des régions sur l’IA et sa mise en œuvre, ainsi que le potentiel d’automatisation élevé qui devrait se produire au niveau régional. niveau, d’ici 2030. Par ailleurs, l’agroalimentaire est l’un des principaux secteurs manufacturiers aux États-Unis. Selon le Département de l’agriculture des États-Unis, 16 % de la valeur des expéditions de toutes les usines de fabrication américaines proviennent des usines de transformation des aliments.

Quelles sont les influences du marché qui sont expliquées dans le rapport ?

-Développements stratégiques clés: l’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et échelle régionale.

-Caractéristiques clés du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, y compris les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation de la capacité, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

-Outils analytiques: le rapport sur le marché mondial de l’intelligence artificielle (IA) dans les aliments et les boissons comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

