Marché de l’authentification avancée Évolution de la technologie, des demandes et des perspectives commerciales de 2022 à 2025 : Fujitsu Ltd., Gemalto NV, NEC Corp., CA Technologies

Le rapport sur le marché de l’authentification avancée est une compilation d’informations de première main, d’évaluations qualitatives et quantitatives par des analystes du secteur, de contributions d’experts du secteur et de participants du secteur tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances du marché parent, des indicateurs macroéconomiques et des facteurs déterminants, ainsi que de l’attractivité du marché selon les segments. Le rapport cartographie également l’impact qualitatif de divers facteurs de marché sur les segments de marché et les zones géographiques.

Le marché mondial de l’authentification avancée était évalué à 9,75 milliards USD en 2019 et devrait enregistrer un TCAC de 13,4 % sur la période de prévision (2020-2025).

Paysage concurrentiel :

Principales entreprises : Fujitsu Ltd., Gemalto NV, NEC Corp., CA Technologies, Safran Identity and Security SAS, Dell Technologies Inc., Lumidigm Inc., Validsoft, Pistolstar, Securenvoy

Nouvelles et mises à jour de l’industrie :

En janvier 2018, Gemalto a annoncé les services de solution de paiement en marque blanche PURE à GhIPSS (Ghana Interbank Payment and Settlement Systems), une filiale de la banque centrale du Ghana qui gère le système de traitement des paiements interbancaires du pays. Cette opération devrait accroître la visibilité de l’entreprise dans la région Afrique. Le même mois, HID Global a annoncé que sa plate-forme d’authentification et de vérification mobile à deux facteurs HID Approve prend en charge le système de reconnaissance faciale Apples iPhone X Face ID. La société s’attend à ce que la reconnaissance faciale joue un rôle de plus en plus important dans son offre d’authentification, combinée à la détection des menaces et des fraudes.

Tendances clés du marché :

L’Inde a connu une augmentation de 68 % des enregistrements de cybercriminalité entre 2010 et 2016 et se classe au 5e rang mondial en ce qui concerne les détournements de DNS. En conséquence, des efforts sont déployés du côté des gouvernements et des entreprises pour combattre la menace. Avec des campagnes comme l’énorme Digital India Initiative, le gouvernement se prépare à lutter contre la cybercriminalité avec des réglementations solides, des cadres juridiques et des lois applicables. La récente étape du gouvernement vers la démonétisation de l’argent a conduit à un changement révolutionnaire dans le secteur bancaire indien. En conséquence, 43,7 millions d’utilisateurs indiens utilisent désormais les services bancaires mobiles, ce qui représente une opportunité potentielle pour le marché.

Quelles sont les influences du marché qui sont expliquées dans le rapport ?

-Développements stratégiques clés: l’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et échelle régionale.

-Caractéristiques clés du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, y compris les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation de la capacité, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

-Outils analytiques: le rapport sur le marché mondial de l’authentification avancée comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

