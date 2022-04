Intelligence artificielle dans les dernières tendances du marché des sciences de la vie, opportunités commerciales et portée 2022 à 2025 : IBM Corporation, NuMedii Inc., Atomwise Inc, Lifegraph, Cyrcadia Health Inc

Le rapport sur le marché de l’intelligence artificielle dans les sciences de la vie est une compilation d’informations de première main, d’évaluations qualitatives et quantitatives par des analystes du secteur, de contributions d’experts du secteur et de participants du secteur tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances du marché parent, des indicateurs macroéconomiques et des facteurs déterminants, ainsi que de l’attractivité du marché selon les segments. Le rapport cartographie également l’impact qualitatif de divers facteurs de marché sur les segments de marché et les zones géographiques.

Le marché de l’intelligence artificielle dans les sciences de la vie était évalué à 1092,44 millions USD en 2019 et devrait atteindre 3445,60 millions USD d’ici 2025, à un TCAC de 21,1% sur la période de prévision 2020-2025.

Renseignez-vous gratuitement Exemple de copie de ce rapport : (tarif 25 % de réduction)

https://www.marketinsightsreports.com/reports/01091745107/artificial-intelligence-in-life-sciences-market-growth-trends-and-forecast-2020-2025/inquiry?Mode=S48

Paysage concurrentiel :

Principales entreprises : IBM Corporation, NuMedii Inc., Atomwise Inc, Lifegraph, Cyrcadia Health Inc., Numerate Inc., Sensely Inc., Sophia Genetics SA, Insilico Medicine Inc., Enlitic Inc., APIXIO Inc., Zebra Medical Vision, Lifegraph Limitée, twoXAR Inc., AiCure LLC

Nouvelles et mises à jour de l’industrie :

En octobre 2018, Lifegraph a lancé sa nouvelle application sur le Google Play Store. Il utilise l’IA dans le noyau pour prévoir l’état de santé du patient. L’application nommée Lifegraph – Technologie d’IA pour la gestion de la migraine, a été lancée pour aider à suivre les changements de comportement et de temps tout au long de la journée et, à l’aide de l’apprentissage automatique, prédit une attaque imminente pour des soins personnels exploitables.

Tendances clés du marché :

L’Inde, le troisième plus grand marché pharmaceutique d’Asie, attire de plus en plus l’attention gouvernementale dont il a tant besoin sur l’expansion des soins de santé abordables. Dans le cadre du budget de l’Union FY19, le gouvernement a annoncé le plus grand programme national de protection de la santé au monde, pour lequel le gouvernement a réservé un investissement d’une valeur de 307,6 millions USD, pour fournir une couverture allant jusqu’à 7 690 USD par an, à 500 millions de personnes appartenant à des ménages vulnérables, pour le traitement des affections graves. Simultanément, l’IA et l’apprentissage automatique ont déjà commencé à pénétrer diverses industries à travers l’Inde, la santé étant l’un des plus grands bénéficiaires de la révolution de l’IA. Selon un rapport de CIS India publié en 2018, l’IA pourrait contribuer à ajouter 957 milliards de dollars à l’économie indienne d’ici 2035. Au cours du trimestre juillet-septembre 2017, environ 16 sociétés indiennes d’informatique dans le domaine de la santé ont reçu un financement. L’adoption de l’IA dans les sciences de la vie en Inde est stimulée par Microsoft et une multitude de startups dans le domaine des technologies de la santé.

Parcourir la description complète du rapport et la table des matières :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/01091745107/artificial-intelligence-in-life-sciences-market-growth-trends-and-forecast-2020-2025?Mode=S48

Quelles sont les influences du marché qui sont expliquées dans le rapport ?

-Développements stratégiques clés: l’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et échelle régionale.

-Caractéristiques clés du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, y compris les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation de la capacité, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

-Outils analytiques: le rapport sur le marché mondial de l’intelligence artificielle dans les sciences de la vie comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Raisons d’acheter ce rapport :

– La feuille d’estimation de marché (ME) au format Excel

– 3 mois d’accompagnement des analystes

Achetez le rapport complet @ :

https://www.marketinsightsreports.com/report/purchase/01091745107?mode=su?Mode=S48

Nous proposons également la personnalisation du rapport en fonction des exigences spécifiques du client :

– Analyse gratuite au niveau des pays pour les 5 pays de votre choix.

– Analyse concurrentielle gratuite de 5 acteurs clés du marché.

– 40 heures d’analyse gratuites pour couvrir tout autre point de données.

Nous contacter:

Irfan Tamboli (responsable des ventes) – Rapports sur les perspectives du marché

Téléphone : + 1704 266 3234 | +91-750-707-8687

sales@marketinsightsreports.com | irfan@marketinsightsreports.com