Détails des facteurs de croissance du marché Li-Fi (Light Fidelity) pour le développement des affaires 2022 à 2025: Panasonic Corporation, Koninklijke Philips NV, Renesas Electronics Corporation

Le rapport sur le marché du Li-Fi (Light Fidelity) est une compilation d’informations de première main, d’évaluations qualitatives et quantitatives par des analystes du secteur, de contributions d’experts du secteur et de participants du secteur tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances du marché parent, des indicateurs macroéconomiques et des facteurs déterminants, ainsi que de l’attractivité du marché selon les segments. Le rapport cartographie également l’impact qualitatif de divers facteurs de marché sur les segments de marché et les zones géographiques.

Le marché du Li-Fi était évalué à 143 millions USD en 2019 et devrait atteindre 3,52 milliards USD d’ici 2025, avec un TCAC de 70,54 % sur la période de prévision 2020-2025.

Paysage concurrentiel :

Principales entreprises : Panasonic Corporation, Koninklijke Philips NV, Renesas Electronics Corporation, Siemens AG, Velmenni, Zero1 Pte Ltd, PureLiFi, Oledcomm, LightBee Corp., IDRO Co. Ltd

Nouvelles et mises à jour de l’industrie :

En avril 2018, pureLifi a conclu un partenariat avec Cisco dans le cadre du projet 5G RuralFirst. Ce projet devrait soutenir et informer le développement de l’écosystème 5G du Royaume-Uni, afin qu’il soit en mesure de répondre aux besoins des communautés et des entreprises dans les zones rurales d’une manière que la 4G, la 3G et la 2G n’ont pas été en mesure de faire. pureLiFi est l’un des innovateurs du projet travaillant sur la technologie d’accès radio 5G et l’accès dynamique au spectre.

Tendances clés du marché :

L’avancée rapide des technologies de l’information, telles que le réseau de capteurs sans fil, l’Internet des objets, les mégadonnées et les téléphones intelligents, a entraîné le développement de bâtiments intelligents dans la région nord-américaine. Fin 2016, environ 15 millions de foyers aux États-Unis répondaient à la définition de maison intelligente, qui devrait passer à plus de 20 millions de foyers, offrant ainsi plusieurs opportunités pour le Li-Fi dans le pays. Selon le US Green Building Council, le bâtiment contribue pour une part importante à la consommation d’énergie aux États-Unis. Il est rapporté que les bâtiments représentent 70% de la charge électrique et 39% des émissions d’oxyde de carbone. Compte tenu de la position intérieure précise des occupants, un système de gestion du bâtiment (BMS) est capable d’offrir un chauffage, un refroidissement, une ventilation,

Quelles sont les influences du marché qui sont expliquées dans le rapport ?

-Développements stratégiques clés: l’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et échelle régionale.

-Caractéristiques clés du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, y compris les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation de la capacité, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

-Outils analytiques: le rapport sur le marché mondial du Li-Fi (Light Fidelity) comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

