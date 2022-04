Marché mondial des alliages aluminium-magnésium – Croissance, tendances et prévisions (2021-2026) par types, par application, par régions et par acteurs clés – Alcoa, Chalco, Yinhai Aluminium, Yunnan Aluminium

Le rapport sur le marché des alliages d’aluminium-magnésium 2021-2026 propose une évaluation détaillée de la dynamique du marché, du paysage concurrentiel, des segments et des régions afin d’aider les chercheurs à se familiariser avec le marché. Il met en particulier en lumière les variations du marché, la structure des prix, les doutes, les risques potentiels et les perspectives de croissance pour aider les fabricants à planifier des stratégies efficaces pour réussir sur le marché des alliages aluminium-magnésium. En évidence, il permet aux joueurs d’acquérir des informations approfondies sur le développement commercial et la croissance du marché des principales entreprises travaillant sur le marché des alliages aluminium-magnésium.

Le marché des alliages aluminium-magnésium devrait enregistrer un TCAC de 4,8 % sur la période de prévision 2021-2026

Les principales entreprises leaders sur le marché mondial des alliages aluminium-magnésium sont

Alcoa, Chalco, Yinhai Aluminium, Yunnan Aluminium, China Hongqiao, Rusal, Rio Tinto, Nanshan Light Alloy, Ahresty, Wanji, Handtmann, Kumz, MCI

Segmentation détaillée :

Marché mondial des alliages aluminium-magnésium , par type de produit :

Tige

Plaque

Autres

Marché mondial des alliages aluminium-magnésium , par applications :

Industrie automobile

Industrie électronique

Transport ferroviaire

Machines et équipements

Autres

Segment géographique couvert dans le rapport :

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

• Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

• Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de la région Asie-Pacifique)

• Amérique latine (Brésil, Mexique, et le reste de l’Amérique latine)

• le Moyen-Orient et l’Afrique (CCG et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique)

Table des matières

Rapport de recherche sur le marché mondial des alliages aluminium-magnésium 2021-2026

Chapitre 1 Aperçu du marché des alliages aluminium-magnésium

Chapitre 2 Impact économique mondial sur l’industrie

Chapitre 3 Concurrence sur le marché mondial par les fabricants

Chapitre 4 Production mondiale, revenus (valeur) par région

Chapitre 5 Offre mondiale (production), consommation, exportation, importation par régions

Chapitre 6 Production mondiale, revenus (valeur), tendance des prix par type

Chapitre 7 Analyse du marché mondial par application

Chapitre 8 Analyse des coûts de fabrication

Chapitre 9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs / commerçants

Chapitre 11 Analyse des facteurs d’effet de marché

Chapitre 12 – Prévisions du marché mondial des alliages aluminium-magnésium

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quels sont les cinq principaux acteurs du marché alliages aluminium-magnésium? Comment le marché des alliages aluminium-magnésium va-t-il évoluer dans les cinq prochaines années ? Quel produit et quelle application occuperont la part du lion du marché alliages aluminium-magnésium? Quels sont les moteurs et les contraintes du marché alliages aluminium-magnésium? Quel marché régional affichera la plus forte croissance ? Quels seront le TCAC et la taille du marché alliages aluminium-magnésium tout au long de la période de prévision?

